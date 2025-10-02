Съботният киноследобед ще стартира с комедията на режисьора Дийн Мърфи „Негово превъзходителство Мистър Дънди“, в която 78-годишният актьор Пол Хоуган ще играе... себе си. Пенсиониран в Ел Ей и в сянката на своя герой на Дънди Крокодила, на Хоуган му предстои да получи рицарско звание от английската кралица за своя принос към жанра на комедията.

Неговият мениджър го предупреждава да не прави никакви издънки до датата на церемонията. Но въпреки огромните усилия, които полага, през следващите шест седмици той се оказва въвлечен в поредица от комични скандали, които заливат клюкарските издания и социални медии. Ще успее ли да опази репутацията си достатъчно дълго, за да съхрани наградата и достойнството си?

По-късно от 15.00 ч. следва романтичната комедия „Тайните на Беки Б.", която ще ни пренесе в бляскавия свят на Ню Йорк Сити и по-конкретно в живота на Ребека Блумуд – привлекателна млада жена, която обича да се забавлява и да…пазарува – толкова е добра, че може би дори по-добра от необходимото.

Мечтата на Беки е да работи за любимото си модно списание, но така и не успява да се прекрачи прага на редакцията – докато един ден, по ирония на съдбата, получава работа като журналист – съветник за финансово списание, което се издава от същата компания. След като мечтата й се сбъдва, тя се впуска в поредица от комични ситуации, за да запази своето бъдеще и да избяга от греховете на миналото си.

