В събота вечер зрителите на NOVA ще могат да проследят приключенията на един обикновен фермер с необикновен проблем – живее на Дивия запад, където буквално всичко може да те убие: от престрелки и барут до… дори овце. Действието в „Който оцелее, ще разказва“ се развива през 1882 г. в родния град на кроткия овцевъд Албърт Старк (Сет Макфърлън). Там пристига мистериозна и много красива жена на име Анна (Чарлийз Терон), която му помага да намери вътрешната си сила. Старк се влюбва в нея и трябва да подложи на изпитание новооткритата си смелост, когато съпругът на Анна, известен престъпник, пристига с мисията да го убие. Тази задача няма да бъде лесна, защото в Дивия запад има милиони начини да умреш…Но може би най-опасното нещо не е куршумът, а любовта. Между престрелки, абсурдни ситуации и куп комични умирания, Албърт трябва да намери смелост – и чувство за хумор – за да оцелее.

В уестърн комедията участват Сет Макфърлън, Чарлийз Терон, Лиъм Нийсън, Аманда Сейфрид и др.

