В неделната вечер зрителите на NOVA ще могат да станат съпричасни с притесненията на родители с пораснали дъщери в комедията "Секс на куково лято". Когато трима родители откриват тайната за сключен съюз между техните деца да загубят девствеността си на абитуриентския бал, започва тайна нощна операция, за да попречат на тийнейджърите да изпълнят сделката.

Решени да ги спрат, родителите се впускат в безумни и комични опити да запазят „честта“ на момичетата. Лоялност, хаос и много смях – семействата никога не са били толкова неподготвени.

Лесли Ман ("Така е на 40"), Айк Баринхолц ("Отряд самоубийци") и Джон Сина ("Тотал щета" и "Сестри на макс") са звездите в "Секс на куково лято", който е и режисьорски дебют на Кей Канън (сценарист в поредицата "Перфектния ритъм").

Не пропускайте развръзката в комедията "Секс на куково лято" на режисьора Кей Кенън тази неделя от 22.00 ч. по NOVA

