Гледайте премиерните заглавия „Сватба в Коста Рика“ в 12.30 ч. и „Пръстът на съдбата“ от 14.15 ч. тази неделя по NOVA
Неделният киноследобед ще стартира с приключенската романтична комедия "Сватба в Коста Рика" от 12.30 ч., в която ще проследим перипетиите на Емили, която се налага да влезе в ролята на непохватната кума. Младата жена заминава за сватбата на най-добрата си приятелка в Коста Рика, но естествено всичко се обърква: диви маймуни отмъкват чантата й с безценните годежни пръстени, а неочакваната близост с чаровния, но досаден Райън я изправя пред ново предизвикателство. Сред джунглата, комичните ситуации и пейзажи като от картина, Емили трябва да овладее хаоса – за да спаси сватбата и… може би собственото си сърце.
Киномаратонът продължава с лентата „Пръстът на съдбата“ от 14.15 ч. по NOVA, в която зрителите ще могат да проследят историята на двойка приятели. Шарлот и Рори са най-добри приятели от години. На 30-ия си рожден ден той заминава на обиколка по света, а година по-късно се завръща – вече сгоден за друга. Междувременно ясновидка предсказва на Шарлот, че двамата са създадени един за друг. Когато Рори я кани да бъде кума на сватбата му, тя трябва да реши дали да остане само приятелка… или да последва сърцето си.
Редактор: Райна Аврамова
