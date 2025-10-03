-
Среща с един уникален изпълнител от 90-те, който разказва за разочарованията, предателствата и за силата да се измъкне от алкохолната зависимост
Тази събота екипът на „Ничия земя“ е „по стъпките“ на уникалния изпълнител Благовест Зерлиев, известен като Веско от Атлас. А следите от стъпките му ни отведоха в една… галерия. И да, след своеобразното изпадане в анонимност през последните години - той „върви, върви отново“. Къде е бил и накъде е тръгнал? Спуснал се, достигнал дъното със зависимост и… тръгнал нагоре.
С неговата Таня говорим за музиката от 90- те, за една голяма любов, за голямо пропадане и за вариантите да се измъкнеш сам… от калта. Или поне с малко помощ.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
