Тази събота екипът на „Ничия земя“ е „по стъпките“ на уникалния изпълнител Благовест Зерлиев, известен като Веско от Атлас. А следите от стъпките му ни отведоха в една… галерия. И да, след своеобразното изпадане в анонимност през последните години - той „върви, върви отново“. Къде е бил и накъде е тръгнал? Спуснал се, достигнал дъното със зависимост и… тръгнал нагоре.

С неговата Таня говорим за музиката от 90- те, за една голяма любов, за голямо пропадане и за вариантите да се измъкнеш сам… от калта. Или поне с малко помощ.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.