Страх, агресия, зависимости, тежки заболявания – това са само част от хроничните болки на българските деца. Но как движението и физическата активност могат да ги излекуват? И има ли условия за училищен спорт у нас? Отговорите търсят спортният журналист Велислава Миланова и операторът Симеон Донов тази събота в „Темата на NOVA”.

В епизода „Мисия: Спорт за децата” зрителите ще надникнат в училищните салони и игрища – там, където хиляди деца успяват да открият по-добра версия на себе си, а често поемат и към шампионските титли в професионалния спорт. В голяма част от българските училища обаче материалната база не е обновявана от десетилетия, а на места все още липсват дори закрити помещения за физическо възпитание. Въпреки уверенията на здравните и образователните власти, че задължителната програма по спорт е съобразена с нуждите на децата, тренировките често се осигуряват и заплащат от родителите в извънучебно време. Кой и какво трябва да инвестира в училищния спорт и в здравето на децата? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Очаквайте „Мисия: Спорт за децата“ в „Темата на NOVA“, на 4 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Редактор: Райна Аврамова