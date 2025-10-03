България под вода. Бедствено положение блокира страната. Шефът на „Пожарната“ Александър Джартов, синоптикът Симеон Матев и репортерите на NOVA от най-пострадалите райони.

Той дойде от Италия и повярва в България. Едно италианско сърце с български дух. В „Тук и сега“ Джанлоренцо Бленджини, който ни направи шампиони.

Грипът атакува. За ваксините, антибиотиците и колко да плащаме на личния лекар? Доктор Гергана Николова.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова