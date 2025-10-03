-
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.00 ч.
Когато потопът се превърне в трагедия. Всичко, което трябва да знаете за пороите, потопили част от България.
Службите, прокуратурата и други проявления на българския национален характер. Коментар на Харалан Александров и Бойко Станкушев.
Трудните времена раждат истинската сатира. Той умее да разсмива, но винаги ли е усмихнат? Димитър Туджаров - Шкумбата.
Разговор за истинската медицина и конспирациите. За болестите и лечението на хората и обществото. На фокус е проф. Тодор Кантарджиев.
България е част от предложението за изграждане на отбранителен щит срещу дронове.
Той е легенда на волейбола, но и горд баща на летящите момчета на България. Той е Владо Николов.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
