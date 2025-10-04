Страх, агресия, зависимости, тежки заболявания – това са само част от хроничните болки на българските деца. Но как движението и физическата активност могат да ги излекуват? И има ли условия за училищен спорт у нас? Отговорите търсят спортният ни журналист Велислава Миланова и операторът Симеон Донов в „Темата на NOVA”.

Проблемите пред системата са много – остаряла, разрушена или направо липсваща спортна база, дълги години нехайство от институциите, слаба мотивация сред учениците, технологии, които все по-често оставят децата пред екраните

Очаквайте „Мисия: Спорт за децата“ в „Темата на NOVA“ довечера, веднага след новините в 19:00.

Редактор: Ивайла Митева