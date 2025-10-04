-
-
-
-
-
-
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник нова ера, ново начало. Папи Ханс и в каква роля ще го видим този път?
Тайният ум. Как да развием емоционалната си интелигентност? Рзговор с експерта по темата Десислава Дамянова.
В „Елизабетско“ вторият отпаднал от Big Brother.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
