На борда на флотилията кой е българинът, задържан от израелските власти? Говори един от най-близките приятели на Васил Димитров.

Светът в търсене на мир. България в търсене на посока. Бившият Външен Министър Надежда Нейнски.

Истината на една майка. Мис България Радостина Костадинова пред Мариян Станков – Мон Дьо.

И още Алисия, 100 Кила и Тита.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова