Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер
„На кафе“ с Папи Ханс и вторият отпаднал от Big Brother
„Мисия: Спорт за децата“ в „Темата на NOVA“
Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер
"Съдебен спор" между съпруга и любовница
Д-р Георги Петров: Определено „Игри на волята“ за мен беше психологическа почивка
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
На борда на флотилията кой е българинът, задържан от израелските власти? Говори един от най-близките приятели на Васил Димитров.
Светът в търсене на мир. България в търсене на посока. Бившият Външен Министър Надежда Нейнски.
Истината на една майка. Мис България Радостина Костадинова пред Мариян Станков – Мон Дьо.
И още Алисия, 100 Кила и Тита.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
