В понеделник в "Твоят ден " ще видите:

Един загинал и ранени на рали край Варна – какви са правила за безопасност при провеждане на състезания?

След водния апокалипсис, четири жертви и огромни щети: какво се случва на "Елените"? - на живо оттам и експертни коментари в студиото.

Вирусите през студените месеци – какво ни очаква този сезон и как да разпознаем грип, настинка и коронавирус – разговор с доц. Ангел Кунчев, главен здравен инспектор.

Редактор: Мария Барабашка