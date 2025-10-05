Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В понеделник в "Твоят ден" ще видите:
Един загинал и ранени на рали край Варна – какви са правила за безопасност при провеждане на състезания?
След водния апокалипсис, четири жертви и огромни щети: какво се случва на "Елените"? - на живо оттам и експертни коментари в студиото.
Вирусите през студените месеци – какво ни очаква този сезон и как да разпознаем грип, настинка и коронавирус – разговор с доц. Ангел Кунчев, главен здравен инспектор.Редактор: Мария Барабашка
