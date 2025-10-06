-
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Александър Симонов от София.
Александър стартира играта с кутия номер 8. След като отхвърли първата оферта от 3333 лв., той получи доста по-ниско предложение за 1500 лв. в следващата оферта. Отказа и тях, а след това Банкерът отново покачи офертата, която този път беше за 3500 лв. Александър я отказа, но последствие разбра, че е отхвърлил най-доброто предложение в неговата игра. След като от по-големите суми останаха само 10 000 лв., Банкерът понижи офертата и му предложи 1000 лв., които той отново не прие. До края на играта офертите бяха за смяна и Александър първо смени номер 8 за номер 11, а след като разкри и последната по-голяма сума и в неотворените кутии останаха 250 лв. и 2500 лв., размени номер 11 за номер 10. За съжаление, този ход не му донесе желаната печалба, защото в кутията откри 250 лв. Хитрия Банкер отново успя да запази парите си, но идва следващия играч, готов да се бори за голямата печалба.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
