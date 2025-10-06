-
Среща със Стефани от Big Brother и бащата на детето, което очаква
-
Смела игра в "Сделка или не"
-
Великови срещу Петрови в "Семейни войни"
-
Бащата на детето на Стефани: “Не ми стана приятно, че пушеше и пиеше в Big Brother!” (ВИДЕО)
-
„Ничия земя“: По стъпките на Веско от "Атлас" - завръщане след мълчанието
-
„Събуди се“: Светът в търсене на мир и България в търсене на посока
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Йоана Захариева и Спас Кьосев – има ли я народната съвест?
Залия от „Един за друг“ – когато жената се обясни в любов на мъж.
Китодар Тодоров с новата си рубрика „Попитай Китодар“ на тема „Съседите“.
Специалната среща в предаването ще бъде с народните певици сестри Диневи.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни