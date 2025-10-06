Йоана Захариева и Спас Кьосев – има ли я народната съвест?

Залия от „Един за друг“ – когато жената се обясни в любов на мъж.

Китодар Тодоров с новата си рубрика „Попитай Китодар“ на тема „Съседите“.

Специалната среща в предаването ще бъде с народните певици сестри Диневи.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова