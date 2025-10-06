-
В „Денят на живо” на 7 октомври ще видите
В „Челюсти” на 7 октомври ще видите
В "Социална мрежа" на 7 октомври ще видите
Напрегнат сблъсък разпределя териториите на “Игри на волята” тази вечер
„На кафе“ с Йоана Захариева и Спас Кьосев, Залия от „Един за друг“ и певиците сестри Диневи
Среща със Стефани от Big Brother и бащата на детето, което очаква
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в "Твоят ден" ще видите:
Червен код за интензивни дъждове в Източна България. Има ли риск за хората и населените места?
Две години след смъртоносната атака на „Хамас” в Израел - близо ли е краят на конфликта и какви са шансовете за мир след преговорите в Египет?
Въпреки увеличения добив: По-скъп петрол на международните пазари. Как ще се отрази това на цените на горивата у нас?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
