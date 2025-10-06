Във вторник в "Твоят ден " ще видите:

Червен код за интензивни дъждове в Източна България. Има ли риск за хората и населените места?

Две години след смъртоносната атака на „Хамас” в Израел - близо ли е краят на конфликта и какви са шансовете за мир след преговорите в Египет?

Въпреки увеличения добив: По-скъп петрол на международните пазари. Как ще се отрази това на цените на горивата у нас?

