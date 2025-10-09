Александра Лашкова – лудост ли е да преследваме голямата си любов?

Стратегиите в „Игри на волята“ коментираме с бившите участници Ваня, Светлин, Краси Дунев и Денислава.

Първият български семеен кемпер в „Хвърчащите хора“.

В „Пътят на красотата с Ина“ – иновативен метод при проблеми с гръбначния стълб.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова