Съботният киноследобед ще започне с много смях и забавления, като ни срещне с една много странна птица – това е наскоро пристигналият в Ню Йорк сити Дейв (Еди Мърфи). Той не само изглежда странно, но и се държи необичайно. Сякаш има проблем и не се чувства удобно в собственото си тяло. Ако се чудите защо, то ще се изненадате да разберете, че всъщност Дейв не е обикновено човешко същество, а космически кораб, който е приел формата на своя миниатюрен капитан. Всъщност вътре в Дейв има цял екипаж от добре обучени миниатюрни хора – цял едни свят, които се опитват да го ръководят.

От високотехнологично командно табло се управляват неговите движения. Но на екипажът ще му се наложи да преживее неочаквани неща, като първата глътка вода, която е като огромна вълна за вътрешния свят, или обикновен медицински преглед, при който трябва да противодействат на магнитните сили от изследванията на магнитния резонанс. А до какво ще доведе угощението с хот-дог? До неочаквана експлозия в мъжката тоалетна. Но по-сериозен сблъсък от физическите предизвикателства се оказва проблясъкът на емоция, която променя отвътре-навън екипажа.

Кой би се справил с такава изключително комедийна роля, освен Еди Мърфи, доказал се като един от най-талантливите комици, който може да се превъплътява в различни образи само в един филм. В лентата актьорът е в ролята на комическия кораб и на самият капитан, който го управлява, и успява да разгърне напълно удивителния си талант.

По-късно от 15.00 ч. приключенията продължават с романтична комедия „Грозна като смъртта“, която ни пренася в света на 21-годишната Вайълет Санфорд в Ню Йорк. Надарена с ангелски глас, тя пристига в мегаполиса, за да преследва голямата си мечтата – да стане текстопистец на песни. Плановете й обаче се объркват, а Вайълет става барманка в заведение. Новият необичаен нощен клуб „Грозна като смъртта“ е най-посещаваното място в града, в което работят сексапилни и забавни млади жени, омайващи клиентите и медиите със скандалните си изпълнения. Как ще завърши нейната история?

Не пропускайте „Срещи с Дейв“ от 13.00 ч. и „Грозна като смъртта“ от 15.00 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова