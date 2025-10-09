Джулия Робъртс и Клайв Оуен се впускат в изкусни шпионски операции и романтични изживявания в трилъра ”Двуличие” тази събота от 23.00 ч. по NOVA. В този филм номинираният за ”Оскар” режисьор и сценарист Тони Гилрой се завръща в света на корпоративните измами, за да ни представи още една изпълнена с обрати и напрежение история, но този път с лека романтична нотка.

Агентът на ЦРУ Клер Стенуик (Джулия Робъртс) и агентът на МИ-6 Рей Ковал (Клайв Оуен) са напуснали сферата на правителственото разузнаване и сега работят на високи позиции в яростно конкуриращи се световни корпорации. Тяхната мисия? Да запазят формулата на продукт, който ще донесе цяло състояние за фирмата, която го патентова първа.

За техните работодатели – индустриалните титани Хауърд Тули (Том Уилкинсън, ”Майкъл Клейтън”) и Дик Гарсик (Пол Джамати, ”Отбивки”) – всичко е разрешено. Когато залозите се покачват, никой не знае кой кого ще изиграе. Между Клер и Рей започва надлъгване, всеки от тях се опитва да не бъде измамен, но плановете на двамата кариеристи са застрашени само от едно нещо, което не могат да пренебрегнат: любовта. Бившите шпиони Робъртс и Оуен започват тайна любовна афера. Но когато се оказват от двете страни на безмилостната корпоративна война, те откриват, че най-трудната част от работата им е да решат: могат ли да си имат доверие?

Отговорът ще разберем в трилъра ”Двуличие” тази събота от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова