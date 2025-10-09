Неделният киноследобед ще стартира в 12.30 ч. с лентата на режисьора Колин Тейс. Тя разказва историята на Кейти, която се съгласява да придружи брат си Дани и неговата приятелка Лусиана на пътешествие до Перу. Дани планира да предложи брак на Лусиана на върха на Мачу Пикчу, но е изненадан неприятно от неочакваната намеса на готвача Карлос, който със своите импулсивни действия разваля всеки опит за изненада. Кейти решава да помогне на Карлос, за да намерят най-романтичното място в Перу, с което да компенсира неуспешните опити за предложение. Междувременно, Карлос постепенно започва да печели сърцето на Кейти.

По-късно от 14.15 ч. следва романтичния филм „Неочакван меден месец“ на режисьора Джейсън Борк, който ще запознае зрителите с Ела. След като е изоставена пред олтара, тя заминава на меден месец с най-добрата си приятелка Линдзи. Но когато Линдзи се влюбва в чаровния Джош, приятелките трябва да се справят с тайни, объркани чувства и комични ситуации. Между романтика и приятелство, те ще открият, че любовта идва, когато най-малко я очакваш.

Не пропускайте романтичните филми тази неделя следобед по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова