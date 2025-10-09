Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Ще се намери ли решение за кризата с боклука в София? Дебат с общински съветници.
Затвор за намеса в личния живот. Предложенията за промени в Наказателния кодекс обсъждаме с юристи.
Парламентът одобри на първо четене- повече ръководни позиции за жени в публични дружества. Как да се преодолеят неравенствата между половете на работното място?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.
