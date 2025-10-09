В петък в "Твоят ден" ще видите:

Ще се намери ли решение за кризата с боклука в София? Дебат с общински съветници.

Затвор за намеса в личния живот. Предложенията за промени в Наказателния кодекс обсъждаме с юристи.

Парламентът одобри на първо четене- повече ръководни позиции за жени в публични дружества. Как да се преодолеят неравенствата между половете на работното място?

Редактор: Дарина Методиева