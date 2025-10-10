В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме спор между съседи за светене с прожектор. Ищцата заяви, че се страхува за живота си, защото ответникът е лежал в затвора за убийство на човек. Принудила се да закове прозорците си, за да не се отварят.

Редактор: Боряна Димитрова