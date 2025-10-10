-
Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
Денислава, Дунев, Светлин и Ваня Запрянова с горещи коментари за случващото се в „Игри на волята“
„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“
Мечтана печалба в "Сделка или не"
Сливови срещу Смоленете в "Семейни войни"
"Пресечна точка": За почивните понеделници и контрола върху търговците преди приемането на еврото
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме спор между съседи за светене с прожектор. Ищцата заяви, че се страхува за живота си, защото ответникът е лежал в затвора за убийство на човек. Принудила се да закове прозорците си, за да не се отварят.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
