-
Романтични премиери по NOVA: „Годеж на Мачу Пикчу“ и „Неочакван меден месец“
-
Романтична шпионска афера с Джулия Робъртс и Клайв Оуен по NOVA
-
Екзотични пътешествия, неочаквани обрати и любовни обещания с филмите по NOVA
-
Тайна родителска операция в "Секс на куково лято" по NOVA
-
Опасни преследвания в Дивия запад в „Който оцелее, ще разказва“ по NOVA
-
Христо Стоичков: Никой не знае кой съм
Гледайте криминалния мистъри трилър на режисьора Дрю Годард тази неделя от 22.00 ч. по NOVA
Лентата разказва историята на седем непознати, които се събират в изолиран хотел на границата между Калифорния и Невада, но всеки крие своя тайна. Нощта се превръща в ужасяваща игра на измама, предателство и насилие, докато миналото на гостите излиза наяве. Напрежение, тайни и изненадващи обрати – никой не е такъв, какъвто изглежда.
Не пропускайте криминалния мистъри трилър на режисьора Дрю Годард тази неделя от 22.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни