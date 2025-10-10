Лентата разказва историята на седем непознати, които се събират в изолиран хотел на границата между Калифорния и Невада, но всеки крие своя тайна. Нощта се превръща в ужасяваща игра на измама, предателство и насилие, докато миналото на гостите излиза наяве. Напрежение, тайни и изненадващи обрати – никой не е такъв, какъвто изглежда.

Не пропускайте криминалния мистъри трилър на режисьора Дрю Годард тази неделя от 22.00 ч. по NOVA.

