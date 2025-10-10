Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 13 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Съветът на Европа настоява да положим още усилия в борбата с трафика на хора. Фокусът е към най-уязвимите – роми, хора с увреждания и непридружени деца.
България представя авторите си на световната литературна сцена – Панаира на книгата във Франкфурт. Още за най-голямото книжно изложение и за Деня на четенето у нас.
Редактор: Мария Барабашка
