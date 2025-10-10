В "Социална мрежа" на 13 октомври от 15:20 ч. очаквайте:

Съветът на Европа настоява да положим още усилия в борбата с трафика на хора. Фокусът е към най-уязвимите – роми, хора с увреждания и непридружени деца.

България представя авторите си на световната литературна сцена – Панаира на книгата във Франкфурт. Още за най-голямото книжно изложение и за Деня на четенето у нас.

