"Пресечна точка": За огласяването на лична информация и жените на управленски позиции
„На кафе“ – среща с третия отпаднал участник от Big Brother
"Съдебен спор" заради светещ прожектор
Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
Денислава, Дунев, Светлин и Ваня Запрянова с горещи коментари за случващото се в „Игри на волята“
„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA
Той е бил председател на Народното събрание и министър депутат. Сега съветва премиера. Накъде върви държавата – Вежди Рашидов.
В „Тук и сега“ маските падат. Любо Киров – за грешките, славата и любовта.
Сцената го обича вече 43 години. Легендарният Веселин Маринов.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
