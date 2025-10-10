В понеделник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Таксата при личния лекар – с колко ще се повиши и защо – в студиото заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров.

И още: Земеделци на протест искат защита на българското производство – гост доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Мария Барабашка