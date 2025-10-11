В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск на наемодател срещу негова наемателка, която отглежда в имота му голям брой бедстващи кучета и котки. Отетницата на свой ред се оплака, че ищецът е монтирал камери в имота, които я наблюдават.

Редактор: Боряна Димитрова