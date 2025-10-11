-
„Събуди се“: Боклук за политическа употреба и разпити в прокуратурата
-
Калин, Лена, Мина или Михаела - кой ще напусне Big Brother тази вечер?
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 12 октомври очаквайте
-
Гимнастичката Виктория Пенелова ще се бори за място в “Игри на волята” All Stars тази вечер
-
Карина: Няма как да се спасиш от интригите в „Игри на волята“. Или си в коалиция, или гърмиш
-
Карина от “Игри на волята”: Коеджикова е най-слабото звено!(ВИДЕО)
Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск на наемодател срещу негова наемателка, която отглежда в имота му голям брой бедстващи кучета и котки. Отетницата на свой ред се оплака, че ищецът е монтирал камери в имота, които я наблюдават.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни