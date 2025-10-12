Запознанстовото на Васко Василев и Карлос Йаве датира от времето на пандемията. Започват да работят заедно докато светът е в примката на COVID-19 в Испания и оттогава са неразделни. „Свирили сме в Италия, Англия, Испания. Направихме и една плоча заедно. Предстои ни да свирим заедно във вторник на големия концерт, който подготвяме в зала „Арена 8888 София“.“

„Перкусионистът на Chambao – Хуанито, който също ще дойде на концерта във вторник, беше открил Карлос като музикант по време на събитие в Малага. Питал го дали може да чете ноти и когато разбрал, че може, го поканил да свирят заедно.“

Васко и Карлос имат преживени много интересни и забавни истории заедно. Спомнят си как по време на снимките на филма „Васко и цигулката“, докато шофират по пътя към Враца, колата на Мария Йотова пука гума. Налага им се да спрат и да я сменят. Васко нарича Карлос „почти българин“.

„Обичам Бургас и София, разбира се. Всеки град и всяка публика е различна, но когато свирим тук чувстваме силно любовта на хората“, споделя Карлос Йаве.

Във вторник, на 14 октомври Васко ще отпразнува своя 55-ти рожден ден. „Щастлив е от живота си и от музиката, която прави. Пожелава си по света да има мир и продължи да радва хората с творчеството си. Признава, че публиката трябва да очаква изненади по време на концерта. „Непрекъснато обновяваме репертоара си. Защото най-лошото нещо е навикът или да правиш едно и също. Ще има много изненади и парти атмосфера. Все пак е рожден ден! Мисля, че музиката е за всички и за всяка хубава музика има място. Дали в операта или на футболния стадион, няма значение.“

Васко Василев разказва, че семейството на Карлос не е музикално, но е роден в града на Пако де Лусия – Алхесирас в Кадис, Андалусия и го познава лично. „Страхотен музикант е и знае какво ще направя, още преди да съм го направил на сцената. Тези неща не се учат, те са вродени. На испански това се нарича duende. Това е магията на музиката. С Карлос си паснахме от самото начало, направихме турне с 30 концерта. След това той беше на турне с най-добрите певци в Испания. Той не свири само с мен, но съм щастлив, че е толкова лоялен и идва да свири с мен.“

Какво хората не знаят за Васко Васлиев?

„Мисля, че хората не знаят колко взискателен е всъщност. Очарован съм от работата му и от това, което прави. Изисква много, защото иска всичко да бъде перфектно. Същевременно се наслаждава на всичко, което прави. Държи се с хората, с които работи, като със свое семейство“, разкрива Карлос Йаве.

Васко Василев признава, че би излязъл на една сцена с Адел, с Сам Смит, с Били Айлиш. „Винаги човек може да си мечтае, аз харесвам много младите музиканти.“

Какви паралели има между българската фолклорна музика и фламенкото?

„Всички корени в музиката са свързани, защото човек има нужда да изрази емоциите и чувствата си. Когато го прави чрез музиката, това е прекрасно“, категоричен е Карлос.

„На 14 октомври публиката ще види от нас най-хубавото, което сме свирили през годините. Репертоарът е много готин и е за всички“, споделя Васко Василев.

„Благодаря на българската публика. Тук винаги се чувствам като у дома си. Може пък да си извадя и един български паспорт“, пошегува се на финала на разговора Карлос Йаве.

