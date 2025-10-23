Пред Елизабет Методиева Михаела Маринова сподели на кого от панелистите във формата смята да гласува доверие, за да отсее пеещите от непеещите играчи и разказа повече за годежа си, за любовта и за новите проекти, с които иска да зарадва своите почитатели.

„Това, което съм гледала в предишните сезони на „Пееш или лъжеш“, ми подсказва, че задачата ми няма да бъде лесна. Че екипът ще се е постарал максимално да ме заблуди. Аз имам много силен афинитет към музиката и успявам да уловя много бързо можещите. Смятам, че ще ми бъде трудно, защото ще трябва да отсея кой не може да пее“, признава Михаела Маринова.

Две прекрасни дами ще помагат в избора и решенията на Михаела Маринова тази неделя. Това са Саня Армутлиева и Елизабет. „Фактът и мисълта, че те ще бъдат заедно с мен, ми вдъхва спокойствие. Саня е човек, с който през тези 10 години, в които сме заедно и създаваме музика, сме в непрекъснат контакт. Бих казала, че споделяме общи възгледи, мисли и мнения относно света като цяло. Смятам, че това ще ми бъде в плюс и ще се възползвам от техните съвети.“

Михаела признава, че няма да се вслушва напълно в мнението на постоянните панелисти в лицето на Иван и Андрей и Мария Игнатова. „Според мен те ще играят двойна игра – може да ми помогнат, а може и да ме подведат. Не съм сигурна за кого играят повече – за екипа или за мен. Ще се доверявам предимно на интуицията си.“

Според Михаела Маринова манипулацията в наши дни е най-честият вид комуникация. „Колкото и странно да звучи, битките днес се водят по този начин – чрез манипулиране. Колко по-просто би било човек да дойде при теб и да ти каже, че не те харесва. Улеснява ти проблема. Сега се играят подмолни игрички, които не кореспондират с мен и с моята природа. Не съм фен и не подкрепям лъжата.“

Носи ли се Михаела Маринова на крилете на любовта, за каква сватба мечтае и какъв нови проекти готви за своите почитатели, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова