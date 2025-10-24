В студиото на „На кафе“ днес гостуват Йоана Йорданова, Мартина Гордиенко и д-р Десислава Коеджикова, които коментират участието си в риалитито и последните битки и обрати в „Игри на волята“. Трите дами оцеляха дълго време на Блатото, но след елиминационни битки бяха отстранени от надпреварата и възможността да отидат на финал. Признават, че все още са силно емоционално свързани със състезанието и се вълнуват гледайки го от малкия екран. Д-р Коеджикова е категорична, че е доволна от представянето си на Арената и е успяла да покаже, че може да се играе без лъжи и лицемерие. Йоана съжалява, че не е имала възможност да играе достатъчно битки. Гордиенко мисли, че е можела да се представи по-добре, но така са се стекли обстоятелствата при нея, като пропуска й е бил основно в психологическата игра. Тя разказва, че не е гледала формата и е била поканена да участва. Видяла е няколко епизода от предаването, като фокусът й е бил върху Арената и физическото представяне. В течение на играта се оказва заедно с 6-7 непознати, които са с различни характери и особености. Това силно влияе на физическото й представяне след това. Разкрива, че и в живота си е единак и ако играта е била индивидуална, със сигурност е щяла да се представи по-добре. Сама се е саботирала, тъй като се е притеснявала да не се контузи и това да попречи на спортната й кариера.

„Моята грешка беше в това, че бях прекалено доверчива. Доверих се на един човек и това ми изигра лоша шега. Подцених факта, че с жени се играе трудно, тъй като не можем да си изключим емоционалността. Мъжете са по-стратегически настроени, докато ние жените не можем да си преглътнем егото. Чувствам се предадена от д-р Пекин. По-достойно поведение за мен е, да ми каже в лицето какво мисли, а не да се крият в храстите и да ме обсъждат. Историята с Лъчезар също беше грозна, тъй като се излъчва в национален ефир. Не им прави чест да завързват по този начин интрига. Минах през всички локации, но за мен лично най-приятно ми беше на Блатото, защото там намерих чисти и истински хора Бързо се приспособявам към средата и не ме бъркаше храната или условията. На Блатото се преродих в комуникацията и взаимоотношенията с хората. Смятам, че едни от най-стойностните хора минаха през Блатото“, категорична е д-р Десислава Коеджикова.

Йоана прекарва повече от месец на Блатото и сваля 6 кг., което е видимо на нейния ръст и физика.

„Не съм пила смути на Блатото. Това е блатна вода. Имаше замисъл да изляза с бутилката на Арената и да покажа от къде идвам - като момичето от Блатото“, разказва балерината Йоана.

За ситуацията при племето на Завоевателите, при която Радостина номинира Ивайло, с когото да отидат на елиминационна битка, д-р Коеджикова мисли, че Ивайло е много силен физически и психически играч. Според нея Радостина се е прицелила в него, защото е контузен, има много грошове и е лидер на другата коалиция в племето. Подходът й според момичетата не е правилен, но тя прави всичко възможно, за да оцелее в играта, която вече е в напреднал стадий.

„Според мен Сапунджиева е безгласна фигура. Тя е силна на терен, физически е добре подготвена, но винаги се хваща за най-силните лидери в племената. Когато дойде при нас Лечителите се хвана не с мъжете, а с водещата женска коалиция. Вината е на Пекин, защото се обърна срещу мен и Иван. Колкото и да ми се е искало да играя с мъжете, бях дала дума на Пекин и до последно бях зад гърба й“, коментира ситуацията Десислава.

„Аз влизайки в предаването бях със заявката, че няма да играя с жени, но се обърнаха нещата. Такива крайности не са ОК, но това го разбрах в последствие, когато се сприятелих с жените на Блатото. За мен правилната стратегия е да играеш с хора, които харесваш“, е мнението на Йоана.

„Аз също смятах да играя по симпатии, но преценката ми за човека ми изневери и ме подведе. Играта е така направена и разработена от предишните сезони, че не можеш да имаш доверие на никого“, признава Гордиенко.

Кои са им фаворитите за победител

„Калин е може бе единственият в племето, който е възпитан, добър, обран и не дразни околните. Също така е добър на Арената. Сред фаворитите ми за победител са Калин и Дино“, споделя Гордиенко. Д-р Коеджикова се присъединява към мнението й.

„Аз съм за Калин, Томи, Миро или сред жените Ръждавичка или Ради“, разкрива на кого стиска палци Йоана.

