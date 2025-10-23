Двама воини ще напуснат завинаги Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Тайните изгнаници от Блатото - Недялко, Гордиенко и д-р Коеджикова, ще се изправят един срещу друг във финален сблъсък за място във Войната на племената. Само най-адаптивният от тях ще успее да сбъдне мечтата си, а две приказки ще останат завинаги недовършени.

Александра: И за миг не съм си помисляла да използвам женския си чар, за да напредна в „Игри на волята“

Бойното поле в Дивия север ще приеме и героите от Феномените и Лечителите. Те ще влязат в тежко и оспорвано съревнование, което може да им донесе неприкосновеност. Победителите ще ликуват, докато загубилите ще трябва да се съберат около огъня на номинациите и да изпратят двама от своите съплеменници на битка за спасение.

Иван Киров: Мястото ми в „Игри на волята“ беше напълно заслужено

Междувременно в Стопанството ще настъпи ново напрежение между Завоевателите. Предателството на Николета спрямо капитана Ивайло и нейния бивш съюзник Кристиан ще стане повод за ново разделение при Жълтите броени дни преди ключовите за отбора елиминации.

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова