След загуба в елиминационна капитанска битка софтуерният инженер и капитан на племето на Лечителите, Иван Киров се сбогува с “Игри на волята”. Пред Деси Жаблянова той разказва какво означава за него участието в най-екстремното риалити, споделя плановете си за бъдещето си в спорта и дава ценни съвети на хората, които искат да се включат в следващия сезон на това вълнуващо приключение.

„Последната битка, в която участвах, наистина беше много тежка. Дадох всичко от себе си, но опонентите ми бяха по-добри от мен и заслужено победиха. Надявам се, че доказах и на предишната седмица по време на битката, когато спечелих, и в капитанската директна елиминационна битка, че не съм се криел зад д-р Пекин. Това беше просто стратегия“, разказва Иван Киров и пояснява, че понастоящем не поддържа отношения с останалите участници от формата.

„За мен „Игри на волята“ беше една капсулирана среда. Играта си е игра. За разлика от други хора, аз разсъждавам така – каквото се е случило в предаването, не съм го прехвърлил навън. Нямам лоши намерения към никого. „Игри на волята“ за мен беше сбъдната мечта. Четири години чаках, за да стъпя на Арената. През това време преминах през доста промени. Всяко едно отхвърляне от екипа на „Игри на волята“ ме правеше по-добър. Никога не съм съдил някой друг за своите провали. Точно обратното – подобрявах се всяка една година. Мястото ми в „Игри на волята“ беше напълно заслужено. И от екипа ми го казаха по време на кастингите. Дали бих променил играта си? Определено отстрани има неща, които бих променил. Но е много по-лесно да се коментира, когато гледаш предаването на екрана. Когато си на терен, нещата са доста по-различни“, разсъждава Иван.

Според него, ако силите между мъжете и жените се изравняват, както при неговата капитанска битка, има шанс и жена да спечели формата. „Но няма какво да се лъжем, мускулатурата на мъжете, самата им костна структура е по-различна и при битка без жилетки и двойно или тройно натоварване, жена няма как да спечели „Игри на волята“.“

Иван е категоричен, че предаването го е направило още по-добър спортист. Започнал е да практикува и нови спортни дисциплини. Планира да участва в няколко състезания по кросфит догодина. Смята, че е трябвало да се упражнява да гладува преди влизането си в „Игри на волята“. Съветът му към бъдещите участници е именно този – да гладуват два-три дни и да излязат да тренират.

„С всеки изминал сезон във формата влизат все по-подготвени играчи. За мен всеки един елемент от играта следва да бъде анализиран. Малко или много битките се припокриват. Хората трябва да се подготвят и за социалната игра. За глада, за изолацията и всичко останало.“

Редактор: Боряна Димитрова