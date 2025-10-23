В студиото на „На кафе“ една от най-атрактивните участнички от „Игри на волята“ сподели как е решила да се впусне в екстремното приключение. Получила ли е подкрепа от близките си, постигнала ли е това, заради което се е записала в играта и кое е било на-голямото изпитание за нея по време на участието си в предаването?

Иван Киров: Мястото ми в „Игри на волята“ беше напълно заслужено

„Не съжалявам, че напуснах „Игри на волята“, защото смятам, че постигнах много повече от това, което очаквах. Доволна съм от представянето си. Не ми е било цел в живота да участвам в риалити. Аз съм по-притеснителна. Стана случайно. Както повечето неща в живота ми. Решиха да видя какво представляват кастингите. Първо се насочих към Big Brother. Трябваше обаче да се изпраща видеоклип и се отказах. Отворих кастинг формата на „Игри на волята“, където не се изискваше видео. Попълних си отговорите искрено и откровено и ме извикаха на кастинг. Бях шокирана. Първият кастинг беше с бягане, справих се, без да се подготвям особено предварително. Следващият беше с плуване, а аз не мога да плувам много добре. Дори се страхувам от водата. Опитах се да се подготвя и успях да мина една дължина, колкото да не се удавя. Не бях изгледала нито един епизод на „Игри на волята“ преди да стъпя на Арената. Може за някой да звучи несправедливо, защото има хора, които се готвят с години. Кандидатстват по няколко пъти“, разказва Александра.

Александра признава, че целта ѝ е била да разбие някои клишета за момичетата като нея, които са красиви и имат подобрения по себе си. „Само една приятелка ме подкрепи да вляза във формата. Имам брат близнак, с когото отидох да потренирам на фитнес. Показа ми някакви упражнения, погледа ме и каза: „Александра, мислех, че си по-добре подготвена, но всъщност се справяш много зле.“ И за миг не съм си помисляла да използвам женския си чар, за да напредна в играта. В началото на играта бях много стресирана, а и племето беше формирано по такъв начин, че сякаш бе обречено. Нямах на кого да разчитам дори на 10%. С Иван бяхме двама, но впоследствие се видя, че станахме по-силната коалиция. Никой не мислеше така в началото – визирам Тянко и Гергана.“

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

За Александра, която попада на всички локации в „Игри на волята“, Изолаторът е най-тежкото изпитание. „Блатото поне има сянка. Може да е по-неудобно, но Изолаторът ме срина психически. Последният ми ден, прекаран там, имах и рожден ден. Не спря да плача от сутринта до вечерта. Тогава получих подкрепа от Николета и Крис. Той беше човекът до мен през цялото време. Имаше моменти, в които просто бях на ръба да избягам. Не издържах вече, бях и много гладна. Сънувах кроасани, сладки. Мозъкът ми се беше побъркал. Когато излязох, се натъпках със сладко. По принцип не ям сладки неща, но си купих всякакви сладки неща.“

Любител ли е Алекс на екстремните преживявания и още много любопитни истории от живота ѝ, гледайте във видеото.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова