Имат ли лекарствата и ваксините странични ефекти, за които не подозираме? Или страхът може да възроди отдавна забравени зарази? Отговорите търсят журналистът Деница Суруджийска и операторите Кирил Тасев и Андрей Стоилов в „Темата на NOVA” тази събота.

С безпрецедентен ход американският президент Доналд Тръмп и екипът му обявиха, че откриват връзка между някои ваксини и тежки генетични заболявания при деца. Щатските здравни власти призоваха да се ограничи също и употребата на популярни лекарства срещу болка и температура, въпреки че учените отричат подобна зависимост.

Призивът вече отеква в Европа, а инфекционисти предупреждават, че дори минимален спад във ваксинационното покритие при децата в Съединените щати може да доведе до епидемични взривове от вече забравени смъртоносни зарази. Все пак – могат ли медикаментите и имунизациите да променят гените ни? Екипът на NOVA търси отговори от водещи генетици и фармаколози. И влиза в лаборатории за тестване на медикаменти, за да провери как се следи лекарствената безопасност. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Алекси Костов.

Очаквайте „Страничен ефект“ в „Темата на NOVA“, на 25 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

