“Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни историята на 25-годишна дама, чиято сватба се проваля заради връзка на младоженеца с най-добрата й приятелка. Бащата на булката търси възмездие, но попада в неравна схватка с бившия си зет. Колко боли предателството от най-близкия човек и ще успее ли младото момиче да върне вярата си в любовта?

Не пропускайте развръзката в "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова