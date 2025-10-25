-
Гледайте лайв студиото от 21:00 ч. само по NOVA
Двама съквартиранти ще напуснат Big Brother 2025. Кои ще са те ще разберем тази вечер в лайв излъчването от 21:00 ч. по NOVA. Какво се крие зад това - зрителите ще разберат още в началото на епизода.
Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?
За оставане в надпреварата за 100 000 лева се борят четирима съквартиранти - Лена, Цецо, Валентин и Мина. Зрителите могат да подкрепят любимеца си в приложението на NOVA PLAY. Четиримата се озоваха в тайната стая след седмичната мисия “Апокалипсис”.
Кои ще са съквартирантите, които ще напуснат тази вечер?
Не пропускайте Big Brother Live от 21:00 ч. само по NOVA!
Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста "Голямата сестра" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
