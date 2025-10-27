Зрелищен сблъсък за надмощие и начало на нова глава в надпреварата очакват зрителите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Феномените, Лечителите и Завоевателите ще се изправят едни срещу други за поредна вълнуваща битка за територия. Освен за Резиденцията обаче, трите племена ще се борят и за своето оцеляване в играта, а след края на съревнованието едно от тях ще спре да съществува завинаги.

Любимецът на зрителите Раду отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

След като загубиха двама от своите воини в лицето на колоритната Наталия и борбената Гизем миналата седмица, Сините ще се превърнат в най-малобройния отбор на Арената. Те ще се изправят пред почти непреодолима задача, но дали сплотеността и силният дух няма да ги вдъхновят за нова победа?

Наталия Василева: Как се оцелява на най-горещата Арена на „Игри на волята“?

Какъв курс ще поеме Войната на племената? Кое племе ще бъде заличено от картата в Дивия север? Какви цветове ще облекат загубилите? И къде ще се озове духовитият Дечо?

Ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

