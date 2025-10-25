Финалистът от шестия сезон на екстремното риалити “Игри на волята” Раду Шуляк ще се завърне в Дивия север тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Повелителят на Изолатора ще участва в кастинг съревнование, което може да му донесе сигурно място в предстоящия звезден сезон на предаването.

Срещу него, в опит да сбъдне мечтата си, ще застане софтуерният инженер Александър Мечкаров. Ако успее да триумфира, програмистът ще стане част от осмия сезон на вълнуващото приключение.

В битката ще вземе участие и племето на Лечителите. Зелените ще направят предположение за победител в дуела, а при успех ще получат апетитна награда. Грешна преценка обаче, може да им донесе тежки последствия.

Ще постигне ли Раду нова знаменита победа на Арената?

Гледайте “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова