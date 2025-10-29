Сурова санкция грози едно от племената в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Преди да стане ясно каква е причината за провинението обаче, за Феномените и Лечителите предстои първа отборна битка след заличаването на Завоевателите от картата в Дивия север. Новите попълнения в отборите ще направят всичко възможно, за да се докажат, а загубилото съревнованието племе ще се срещне с водещата Ралица Паскалева край огъня.

Извън страстите на Арената, участниците ще бъдат поставени пред нов обрат. Грубо нарушение на правилата от страна на някои от воините в надпреварата ще донесат срам и наказание както на провинилите се, така и на всичките им съотборници. Кои ще бъдат виновниците?

Кое племе ще триумфира? Кое ще бъде изпратено на елиминации? И какви последствия очакват нарушителите? Ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова