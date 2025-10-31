В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск за сгазени пилета и убито куче. Ответникът каза, че ищецът е крадец, който е лежал в затвора. С косата свалял перата на кокошките.

