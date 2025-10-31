-
"Съдебен спор" заради подпалена покъщнина
„Пресечна точка”: За незаконното строителство и за Хелоуин
„На кафе“ с Ивелина Чоева, Иван Лечев и поредният участник от Big Brother
Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
На кого ще стискат палци Гизем, Мастагарков и д-р Петров в „Игри на волята“?
Енджи Касабие: Загубих 4 деца, не знам дали Господ не искаше да ме предпази от нещо! (ВИДЕО)
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск за сгазени пилета и убито куче. Ответникът каза, че ищецът е крадец, който е лежал в затвора. С косата свалял перата на кокошките.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
