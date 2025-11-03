Пред Елизабет Методиева музикантът с псевдоним DJ VKO, който бе принудително отстранен от Big Brother заради недопустимото си поведение в Къщата, разказа какво е провокирало реакциите му и призна, че не би допуснал подобна случка в реалния живот.

„Когато влязох в студиото при Алекс и Башар, успях да видя това, което беше излъчено и компилирано като видеа. Успях да изгледам и няколко епизода вкъщи. Със сигурност това, което хората са видели на моменти е било стряскащо. Не бих толерирал подобно поведение извън Къщата, защото в живота си не съм такъв човек“, споделя Иван и признава, че вътре е изпитвал напрежение и че хората като него са по-импулсивни.

„Аз съм по-експресивен и се изразявам по-категорично. Не бих казал, че Стоянов е бил цел за мен. Случи се разговор между мен и Сияна, споделих с него. Той каза, че няма нищо към нея. После помежду им се случи някаква любовна история. Поведението на Стоянов не беше мъжко, но и моето не беше такова. Проявих много голяма слабост. Не бих искал да използвам ефира за оправдание. Или за да избегна някакви обиди, които в момента се сипят по мой адрес. Но до определена възраст не съм живял като обикновените деца. Не съм имал фигури и авторитети, които да следвам. Смятам, че това е оказало голямо влияние върху мен и отдавам поведението си този факт“, разказва Иван и допълва, че когато е излязъл от Къщата приятелите му са му казали, че е бил себе си в Къщата.

В търсене на справедливост Иван признава, че е допуснал да прояви агресия. След излизането си от предаването не се е чувал или виждал нито с майка си, нито с баща си, защото не поддържа връзка с тях. „Не знам дори как изглежда баща ми. С майка ми не общувам от 8 години. Опита да се свърже с мен онзи ден като ми написа: „Как си?“. Но не ѝ отговорих. Не сметнах, че е необходимо. Вчера, преглеждайки социалните мрежи, получих над 20 заплахи за убийство. В началото беше много стресиращо, защото никога не ми се е случвало. Но не се страхувам за живота си“, разкрива Иван.

След излизането си Иван все пак се среща и общува с някои от другите участници в социалния експеримент - Михаела, Мути и Мина.

Редактор: Боряна Димитрова