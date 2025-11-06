-
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск за лъжи и клевети, разпространявани в социални мрежи. Ищецът се уверил, че именно ответникът публикува небивалици по негов адрес, след като му изпратил провокативни снимки и той ги публикувал.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
