В "Съдебен спор" тази събота за първи път в 16-годишната история на „Съдебен спор“ ще разгледаме казус свързан с копачка за криптовалута. Майката на ответника разобличи ищеца, че се занимава с внос и продажба на дрехи менте.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова