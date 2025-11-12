Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 13 ноември от 15:20 ч. очаквайте:
Портрет на българската жена: Какви са нагласите, ценностите и мотивациите на нежния пол у нас и чува ли се гласът на дамите в бизнеса?
Новите технологии в професията на преводача: Улавя ли изкуственият интелект тънкия нюанс и културната специфика на езика - гафове и забавни случаи от първо лице.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
