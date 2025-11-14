Романтичен и вълнуващ киномаратон очаква зрителите на NOVA тази събота. Старт поставя семейната приказна комедия „Приказка за Ела“, в която режисьорът Томи О‘Хейвър е събрал Ан Хатауей, Хю Данси, Кари Елуис и Джоана Лъмли. Лентата разказва историята на Ела, която живее в един вълшебен свят. В него всяко дете, в мига на своето раждане, получава „подарък” добродетел от фея орисница. Дарът на Ела обаче е подчинение. Това рождено право се оказва голямо проклятие, когато Ела се озовава в ръцете на неколцина безскрупулни личности, на които тя буквално не може да не се подчини. Решена да поеме контрола над живота и решенията си, Ела се отправя на пътешествие, в чийто край тя се надява въпросното проклятие да се вдигне. Но пътуването й няма да е лесно...

По-късно от 14.35 ч. ще се потопим в романтичната атмосфера в лентата „Пак ли ти?“, на режисьора Анди Фикман, в която той събира няколко поколения холивудски актриси като Кристен Бел, Джейми Лий Къртис, Сигорни Уийвър, Бети Уайт и др. Марни (Кристен Бел, позната ни от гласа в „Замръзналото кралство“ и „Когато си в Рим“), успешен пиар агент, се прибира у дома за сватбата на своя брат и разбира, че годеницата му е бивша мажоретка от нейното училище. Проблемът е, че бъдещата съпруга е тормозила Марни непрекъснато. Тя се опитва да сподели за общото им минало, но не получава особено разбиране, докато майка й Гейл (Джейми Лий Къртис, партнирала си с Арнолд Шварценегер в „Истински лъжи“) не среща Рамона (Сигорни Уивър, любимата актриса на Джеймс Камерън от „Пришълеца“ и „Аватар“). Двете също на млади години са имали търкания помежду си и сега е дошъл моментът да се изправят една срещу друга. Ноктите са наострени, а старите рани – отворени. Една луда комедия за случаите, когато се изправяш отново срещу хората, които би искал да забравиш.

Не пропускайте развръзките в романтичните комедии "Приказка за Ела" от 12.30 ч. и "Пак ли ти?" от 14.35 ч. в събота по NOVA

Редактор: Райна Аврамова