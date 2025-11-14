-
Игра на котка и мишка с неочакван край в "Хвани ме, ако можеш"
-
Епичен финал на приключенията на Билбо Бегинс с "Хобит: Битката на петте армии"
-
Вкусни печива, изненадващи срещи и романтични емоции във филмите по NOVA
-
Мат Деймън излиза от зоната на сенките в „Джейсън Борн”
-
Магьосници, легендарни войни и джуджета в битката за Средната земя в "Хобит: Пущинакът на Смог"
-
Романтични премиери по NOVA: „Любов под нулата“ и „Хапка романс“
Гледайте екшън-трилъра тази събота от 23.00 ч. по NOVA
Тази събота вечер от 23.00 ч. по NOVA Бен Афлек ще решава трудни загадки, докато враговете му се опитват да го заловят във фантастичния екшън-трилър на режисьора Джон Ву – „Заплащането”.
Майкъл Дженингс /Бен Афлек/ е преследван, но не знае защо. Той е световноизвестен гениален компютърен специалист, нает от високо-технологична корпорация за специални строгосекретни проекти, но части от паметта му са заличени, след като задачата е свършена, за да не може да издаде някоя от тайните на компанията.
Високоплатен за отговорната си работа, той очаква осемцифрена сума за последния си тригодишен проект, но на финала , вместо солидното заплащане, получава плик с различни предмети и информацията, че сам се е съгласил да се откаже от цялото заплащане заради предметите.
Защо Дженингс се е отказал от своето възнаграждение, какви са тези предмети и за какво ще му послужат, ще разберете тази събота вечер от 23.00 ч. в екшъна „Заплащането” по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни