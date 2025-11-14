Гледайте екшън-трилъра тази събота от 23.00 ч. по NOVA

Тази събота вечер от 23.00 ч. по NOVA Бен Афлек ще решава трудни загадки, докато враговете му се опитват да го заловят във фантастичния екшън-трилър на режисьора Джон Ву – „Заплащането”.

Майкъл Дженингс /Бен Афлек/ е преследван, но не знае защо. Той е световноизвестен гениален компютърен специалист, нает от високо-технологична корпорация за специални строгосекретни проекти, но части от паметта му са заличени, след като задачата е свършена, за да не може да издаде някоя от тайните на компанията.

игри

Високоплатен за отговорната си работа, той очаква осемцифрена сума за последния си тригодишен проект, но на финала , вместо солидното заплащане, получава плик с различни предмети и информацията, че сам се е съгласил да се откаже от цялото заплащане заради предметите.

Защо Дженингс се е отказал от своето възнаграждение, какви са тези предмети и за какво ще му послужат, ще разберете тази събота вечер от 23.00 ч. в екшъна „Заплащането” по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking