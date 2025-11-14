Тази събота вечер от 23.00 ч. по NOVA Бен Афлек ще решава трудни загадки, докато враговете му се опитват да го заловят във фантастичния екшън-трилър на режисьора Джон Ву – „Заплащането”.

Майкъл Дженингс /Бен Афлек/ е преследван, но не знае защо. Той е световноизвестен гениален компютърен специалист, нает от високо-технологична корпорация за специални строгосекретни проекти, но части от паметта му са заличени, след като задачата е свършена, за да не може да издаде някоя от тайните на компанията.

Високоплатен за отговорната си работа, той очаква осемцифрена сума за последния си тригодишен проект, но на финала , вместо солидното заплащане, получава плик с различни предмети и информацията, че сам се е съгласил да се откаже от цялото заплащане заради предметите.

Защо Дженингс се е отказал от своето възнаграждение, какви са тези предмети и за какво ще му послужат, ще разберете тази събота вечер от 23.00 ч. в екшъна „Заплащането” по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова