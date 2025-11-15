Вълнуващи моменти очакват зрителите на NOVA в неделния ден. В 12.30 ч. лентата на режисьора Кевин Феър ще разкаже историята на романтичката Дарси Арчър е романтичка, която мечтае да срещне перфектния мъж. Един ден, докато кара велосипед на път към работа, Дарси случайно се блъска в красив, изискано облечен непознат, който разхожда кучето си. След инцидента той изпада в безсъзнание и е откаран в болница, оставяйки кученцето си и мистериозен коледен подарък. Докато Дарси помага на Ейдън да се пребори с амнезията, те заедно откриват кой всъщност е той. Ще бъде ли запечатана Бъдни вечер с целувка?

По-късно от 14.15 ч. романтичната лента на режисьора Дилън Пиърс ще разкаже историята н конкуриращи се журналисти, които се борят за едно и също доходоносно повишение. Те остават заедно в заснежената Аляска, след като самолетът им е принуден да направи аварийно кацане. Докато Меган изпълнява празничния списък на малкия си син, а Оливър оставя семейните си проблеми настрана, за да помогне за спасяването на гостилницата на сестра си, двамата се оказват въвлечени в напълно неочаквана коледна романтика.

Не пропускайте развръзката в романтичните ленти „Дар за Коледа“ от 12.30 ч. и „Снежно приключение“ от 14.15 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова