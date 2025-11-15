В неделя вечер зрителите на NOVA ще могат да гледат фантастичния екшън трилър „Безкрайните“, в който режисьорът Антоан Фукуа, заедно с актьорите Марк Уолбърг и Чиуетел Еджиофор, ще ни изпрати в един футуристичен свят. Марк Уолбърг влиза в ролята на Евън Майкълс. След като осъзнава, че има спомени от случки, които не е преживял, Евън започва да се съмнява в здравия си разум.

Неспособен да си обясни произхода на енциклопедичните си знания, многото умения и спомени от места, които никога не е посещавал, изтощеният Евън се опитва да открие други хора с подобен проблем. В търсенето си той ще открие, че всички те изживяват пореден, а не първи живот, и помнят всичко от миналото. Това ги прави почти безсмъртни. Какво обаче ги заплашва? На ръба на душевен срив, Евън се озовава в средата на един вечен сблъсък, при който две противоположни групи от Безкрайните се борят за власт. Сред лошите е и героят на Чиуетел Еджиофор, който е намерил начин да спре процеса на прераждане.

Редактор: Райна Аврамова