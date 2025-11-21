-
„Пресечна точка”: За психичното здраве на децата и контрола над възрастните шофьори
Четворна елиминация на Арената на “Игри на волята” тази вечер
"Съдебен спор" заради некоректен работодател
Дечо, Гизем и д-р Коеджикова: Ще се пречупи ли на Арената д-р Пекин и прав ли е Алекс в обвиненията си към нея?
Шеф става складов работник, за да проучи компанията си
„Лабиринт без изход“ в „Темата на NOVA“
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Писателят Георги Бърдаров с неразказани истории.
Майката на Никола Цолов Мирослава – какво е да си майка на годината?
Какво казва лицето, когато думите мълчат? Експертът по емоционална интелигентност Десислава Дамянова.
Бети ще ни заведе зад кулисите на концерта на Константинос Аргирос.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
