Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота разказва за 15-годишната Таня от София, която нанася побой на своя съученичка. След побоя я заплашва ефективна присъда. Майката на тийнейджърката се опитва да се справи с антисоциалните ѝ прояви, но момичето продължава да се държи агресивно.

Каква е причината за агресията?

Редактор: Боряна Димитрова