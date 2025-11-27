В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Нели Тодорова от Банкя.

За своята игра, Нели излезе с кутия номер 9. Смело и решително, тя отхвърляше офертите на Банкера. Първоначално той предложи 3333 лв., след това понижи до 1500 лв. и отново предложи по-висока оферта от 4000 лв. Нели успя да запази до края на играта две високи суми – 20 000 лв. и 25 000 лв., но имаше и 50 лв. в последната трета неразкрита кутия. Този път предложението на Банкера беше изкушаващите 8000 лв. Нели ги отказа и рискува да отвори една последна кутия. Раздели се с 20 000 лв., които откри в нея и с финалните две кутии се изправи пред още едно предизвикателство. Да рискува отново за 25 000 лв. или да приеме оферта за сигурните 7000 лв. Залагайки на своята кутия, тя отказа офертата, но в нея се оказаха едва 50 лв. Нели не успя да спечели голямата сума, но със смелост и решителност устоя на всички предизвикателства на Банкера и игра до края, следвайки своята интуиция.

